SONDERVERÖFFENTLICHUNG ZUR DIVERSITY-KONFERENZ Interview mit Dr. Christian Macher (Gilead Sciences): „Unternehmensführungen müssen Haltung zeigen“

Wie wichtig ist Diversity für unsere Gesellschaft?

Ich selbst habe schon in vielen Ländern und Kulturen gelebt und gearbeitet. In dieser Zeit habe ich zahlreiche vielfältige Teams geführt und das Potenzial von Diversität schätzen gelernt. Sie ist enorm wichtig für unsere Gesellschaft, da sie Chancengleichheit fördert und in hohem Maße dazu beiträgt, gesellschaftliche Stigmata abzubauen. Insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender sozialer Spaltungen und dem eklatanten Fachkräftemangel in Deutschland finde ich es wichtig, als Unternehmensführung Haltung zu zeigen und ein klares Commitment für Diversität an den Tag zu legen.

Welche Relevanz hat Diversity in Ihrem Unternehmen?

Diversität genießt bei Gilead Sciences einen sehr hohen Stellenwert. Vielfalt in der Belegschaft und eine integrative Arbeitskultur bilden das Fundament für unseren Unternehmenserfolg. Unsere Mission ist es deshalb, ein wertschätzendes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeitenden zu schaffen – unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft.

Zur Person

Dr. Christian Macher ist seit 2022 Vice President und Geschäftsführer von Gilead Sciences Deutschland. Der gebürtige Münchner verbrachte aufgrund der Tätigkeit seines Vaters während seiner Jugend viel Zeit im europäischen Ausland sowie in Jakarta und Indonesien. Sein Studium im Fachbereich Chemie führte ihn zurück in seine Heimat und an die TU München, bevor er dann für seinen Master und die anschließende Promotion in Biochemie an der ETH Zürich in die Schweiz zog. Seine Karriere in der Gesundheitswirtschaft begann Dr. Christian Macher bei Procter & Gamble im Bereich Pharmaceuticals. Danach folgten berufliche Stationen bei AstraZeneca in Taipei und Cambridge sowie Novartis in Montreal, Kanada.

Seine Entscheidung, im Jahr 2022 die Stelle als Geschäftsführer von Gilead Sciences Deutschland anzutreten, lag vor allem in der gesellschaftlichen Verantwortung sowie den ambitionierten Forschungszielen des Unternehmens begründet. Zu den Schwerpunkten der Arbeit von Christian Macher gehören vor allem die digitalen und transformativen Innovationen in der Pharmabranche und die Standortsicherung der Pharmaindustrie in Deutschland sowie die Förderung eines inklusiven Arbeitsumfeldes bei Gilead Sciences.