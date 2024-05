Alles außer Aktien? So können Sie ihr Geld alternativ anlegen

Sie haben ein paar hundert Euro übrig oder wollen nach Auszahlung des Urlaubsgeldes ein Teil davon zur Seite legen, damit Sie es nicht, wie sonst, einfach so ausgeben? Das Sparbuch hat mangels Zinsen und umständlicher Handhabe ausgedient. Alternativen gibt es trotzdem genug, auch für alle, die einen Bogen um Aktien machen.

Und das sind gerade hierzulande viele: Die Bundesbürger gelten als Aktienmuffel. Im vergangenen Jahr besaßen lediglich 17,6 Prozent der Deutschen Aktien. Dabei gilt diese Anlageform als sicher und rentabel, vor allem wenn man in verschiedene Branchen und Unternehmen investiert.

Wer trotzdem auf der Suche nach einer Alternative ist oder zusätzlich zu seinen Aktien noch Geld zur Seite legen will, hat ziemlich viele Möglichkeiten:

Tagesgeld,

Festgeld,

Staatsanleihen,

Unternehmensanleihen,

Gold und Rohstoffe,

ETFs

Bei der Auswahl der Anlage dürften viele Leute den Wunsch haben, wenigstens die Inflation auszugleichen. Bei einer Rate von gegenwärtig um die 2,5 Prozent sollte sich die Investition also mindestens in dieser Höhe rentieren.

Die gute Nachricht ist: Das ist bereits mit kleinen Beträgen möglich, die Summe kann entweder einmalig investiert werden oder regelmäßig mithilfe eines Sparplans. Der einfachste Schritt ist die Eröffnung eines Tagesgeldkontos. Dieses bieten Banken wie die DKB oder die Commerzbank den Kunden auf ihrer Website an, wenige Klicks reichen.

Wer mehr Auswahl haben möchte, muss ein Konto bei einer Depot- oder Neobank eröffnen. Bei den üblichen Geschäftsbanken kann man zwar auch ETFs oder Fonds kaufen. Der Nachteil ist aber, dass die meistens ihre eigenen Anlageprodukte verkaufen wollen. Und das sind nicht immer die günstigsten Angebote mit der besten Wertentwicklung.

Wer auf der Website der Stiftung Warentest die Suchfunktion nutzt, erhält bei einer Filterung der kostengünstigen Depots (für kleinere Beträge) folgende Banken aufgelistet: Smartbroker+, Flatex sowie Onvista. Und unter den Neobrokern finden sich oben Finanzen.net, Scalable Capital und Trade Republic.

Gebühren und Kosten fallen bei diesen Dienstleistern so gut wie keine an. Kauf und Verkauf der Produkte sind so einfach, dass Anleger sich stets in Erinnerung rufen sollten, dass sie mit den paar Klicks ihr Erspartes einsetzen – und auch verlieren können. Denn so einfach das Anlegen erscheint, ohne Risiko ist es nicht.

Wir haben es ausprobiert: So funktioniert Trade Republik Die Berliner „Neobank“ Trade Republic bietet Anlegen per Smartphone an. Nach dem Herunterladen der App fragt die Anwendung Daten zur Person ab und zum bestehenden „Referenzkonto“, von dem und auf das Geld für oder von Anlagen fließt. Die Identifizierung erfolgt mit Personalausweis. Der Abgleich über die biometrischen Daten, die wie beim Selfie von der Phone-Kamera eingelesen werden. Auch die Kenntnisse über Anlage-Produkte fragt die App ab, um später gegebenenfalls Warnungen bei komplexen Produkten auszusprechen. Alle Angaben sind in wenigen Minuten erledigt. Dann dauert es einige Tage, bis der Dienstleister dem Kunden eine seiner Partnerbanken zuordnet, wo ein persönliches Konto eröffnet wird, und den Handel auf der Plattform freischaltet. Sobald dies erfolgt ist, kann die Auswahl der Anlage starten. Die App ist übersichtlich gestaltet. Beim ersten Zugriff poppt das bestehende „Portfolio“ auf, also die gekauften Fonds oder ETFs sowie die „Favoriten“, also die ins Auge gefassten und markierten Produkte. Außerdem gibt es die zwei Buttons: „Suche“ (von Anlageprodukten) sowie „Überweisen“ (zum Ein- oder Auszahlen von Geld). Wer die „Suche“ anklickt, dem schlägt die App eine Auswahl „beliebter“ Anlagen vor sowie solcher, deren Wert extrem gestiegen oder gesunken ist („top movers“). Weiter unten gibt es eine systematische Auflistung der Anlageoptionen nach Kategorien, also: „ETFs“, „Anleihen“ oder auch „Krypto“ sowie „Derivate“. Hier kann man sich genau das Produkt der eigenen Wahl heraussuchen, auch anhand der „Wertpapierkennnummer“ (WKN) oder der „International Securities Identification Number“ (ISIN). Es sind einmalige Anlagen möglich oder auch Sparpläne. Es gibt mehr als 2200 ETFs, die beispielsweise auch ein Investment in Gold ermöglichen für alle, die das Wertmetall nicht physisch kaufen und im Keller lagern wollen.

„Wer risikoarm anlegen möchte, greift zu Staatsanleihen von höchster Bonität“, sagt Christian Baus, Vermögensverwalter bei Franz Martz & Söhne Private Treuhand. Es gilt der Grundsatz: Je stabiler das Land und stärker dessen Währung, desto geringer die Rendite der Anleihe.

Da bietet sich eine Staatsanleihe der Bundesrepublik Deutschland an. Die läuft ein Jahr und bringt eine Rendite von rund 3,42 Prozent. Das sind sogar mehr als bei einer längerfristigen Bindung von drei Jahren (rund 2,69 Prozent) oder fünf Jahren (2,53 Prozent).

Wem das zu wenig ist, kann Staatsanleihen aus den USA kaufen, die bei einjähriger Laufzeit rund 5,17 Prozent einbringen, bei drei Jahren 4,82 Prozent und bei fünf Jahren 4,68 Prozent.

US-Anleihen mit dem Risiko des Wechselkurses

Doch Vorsicht, diese Renditen werden nur dann erzielt, wenn der Anleger das Geld nicht vorher braucht und die Anleihe zum jeweils aktuellen Kurs verkaufen muss. Das schmälert meistens den Ertrag. Außerdem hat man bei einer US-Staatsanleihe das Risiko wechselnder Währungskurse.

Da in Dollar investiert wird, steigt und sinkt die Rendite – je nachdem, ob die US-Währung stärker oder schwächer im Verhältnis zum Euro notiert.

Wer kurzfristig über sein Geld verfügen muss, könne auch in Geldmarktfonds investieren. Dabei handelt es sich um gemischte Werpapiere wie Termingelder, Schuldscheindarlehen und Anleihen. Diese bringen nach Abzug aller Kosten rund vier Prozent (Stand 23. April 2024).

Ein substanzielles Risiko gehe der Anleger dabei aufgrund der breiten Streuung nicht ein. Außerdem könne das in den Fonds investierte Kapital innerhalb von drei Arbeitstagen wieder zurückgefordert werden.

Die Rendite schwankt allerdings. Vermögensberater Baus empfiehlt hier den größten europäischen Geldmarktfonds mit einem Anlagevolumen von mehr als 60 Milliarden Euro (Wertpapierkennnjummer A3C58T).

„Nur“ vier Prozent Rendite – ist es da nicht besser, das Kapital als Tagesgeld anzulegen? Es ist zumindest eine Alternative. Allerdings gelten viele Angebote nur für Neukunden und einen begrenzten Zeitraum. Da die Zentralbanken die Zinsen mittelfristig senken wollen, geht der Trend auch beim Tagesgeld nach unten.

Vier Prozent aufs Tagesgeld

Vier Prozent aufs Tagesgeld bietet beispielsweise die Neobank Trade Republic. Die Plattform ist von der Stiftung Warentest gecheckt und als gut befunden worden. Das Tagesgeld liegt auf einer der Partnerbanken von Trade Republic. Sollte die Plattform in Schwierigkeiten geraten, zahlen teils der deutsche, teils der europäische Sicherungsfonds die Einlagen zurück.

Eine Investition in Anleihen-ETFs ist auch möglich. David Bienbeck, Vermögensberater bei Albrecht & Cie.

Wer sein Geld drei oder fünf Jahre anlegen will, für den „ist auch die Investition in einen Anleihen-ETF denkbar“, sagt David Bienbeck, Vermögensberater bei Albrecht & Cie.

Hier gebe es sogenannte Laufzeit-ETFs, die bei einem festen Zeitraum eine größere Planungssicherheit böten. Anders als beim Tagesgeld, deren Zinsen sinken können, steht die Rendite hier fest. Auch das Ausfallrisiko, das bei der Investition in einzelne Anleihe zumindest existiert, sei hier so gut wie ausgeschlossen.

Viele stiegen auf Liquid Alternatives um. Marian Henn, Vermögensberater bei Allington Investors AG.

Während der Nullzinsphase seien viele Investoren von Anleihen auf sogenannte Liquid Alternatives umgestiegen, sagt Marian Henn, Vermögensberater bei Allington Investors AG. Liquid heißen diese Fonds, weil Anleger auf Wunsch innerhalb von zwei Wochen ihr Geld zurückbekommen können.

Henn sagt, für Privatanleger eignen sich vor allem Fonds, die die besten der rund 800 erhältlichen Liquid-Alternatives-Produkte bündeln. Diese könnten bei jeder Depotbank erworben werden. Es seien Renditen von fünf Prozent möglich, allerdings „mit einer Volatilität von zwei bis drei Prozent“.

Wer trotz Risiken zu Gold greift, sollte einen ETF wählen. Rolf Blumer von der Hoppe Vermögensbetreuung.

Eine weitere Möglichkeit: Gold. Rolf Blumer von der Hoppe Vermögensbetreuung sagt: „Wenn Anleger trotz aller Risiken wie des Preisverfalls und Kursschwankungen zu einem Goldinvestment greifen möchten, wären ETFs wie zum Beispiel der Euwax-Gold II eine Möglichkeit“.

Damit könne in das Edelmetall investiert werden, ohne dass man für dessen Aufbewahrung, beispielsweise in einem Schließfach, bezahlen müsse.

Die Vergangenheit lehrt an der Börse (fast) nichts

Gold sei als Krisenwährung und wegen der starken Kursentwicklung aktuell ziemlich beliebt. Zudem seien Gewinne steuerfrei nach einer Haltedauer von mehr als zwölf Monaten. „Unbedingt beachten sollte man aber, dass Gold in US-Dollar gehandelt wird und für Euro-Anleger ein Kursrisiko birgt“, sagt Blumer.

Wen jetzt die Lust am Anlegen gepackt hat, aber noch nicht ganz genau weiß, was am besten zu einem passt, kann zumindest eins tun: Sich bei einer Handelsplattform anmelden, ein paar Favoriten anmelden und deren Kurs verfolgen. Dabei aber nie vergessen: Die Vergangenheit lehrt an der Börse (fast) nichts über die künftige Kursentwicklung.