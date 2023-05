Ärzte-Versorgung in der französischen Provinz Neues Leben in der medizinischen Wüste

Der graue, längliche Stahlkasten sieht ein bisschen aus wie ein Ufo, inmitten bemooster Apfelbäume und den für die Creuse typischen Schiefer- und Granitsteinsteinhäusern aus dem 19. Jahrhundert. Es summt, die Vögel zwitschern. Bei einigen Häusern ist über der Eingangstür das Erbauungsjahr ins Gemäuer graviert.

Im Ufo, das eigentlich ein zum Ärztezentrum umgebautes Mobile-Home ist, geht es hingegen ganz modern zu: Das Telefon klingelt. Audrey Jacob nimmt ab - „Allô ? C’est le docteur“. Die Patientin war diese Woche schon da, aber besser geht’s ihr noch nicht. „Na dann kommen sie doch heute Nachmittag nochmal vorbei“, sagt die Ärztin mit beruhigender Stimme. Ein Problem haben, zum Arzt gehen – was für viele Städter das normalste der Welt scheint, war hier, in Ajain, lange alles andere als selbstverständlich.

Audrey Jacob bei einem Patientengespräch im Ärztezentrum des französischen Örtchens Ajain. © Niklas Mönch für den Tagesspiegel/Niklas Mönch für den Tagesspiegel

Als nach 40 Jahren der einzige Hausarzt der Gemeinde in Rente ging, gab es drei Jahre lang keinen Ersatz. Auch wenn die Region mit ihren grünen Hügeln und Wäldern ein Paradies für Naturliebhaber ist, reicht das offenbar nicht, um Ärzte langfristig in die Gegend zu locken. Alles haben sie versucht, ein Video für Social Media gedreht, Annoncen in Zeitungen geschaltet. Doch gebracht hat es nichts. Bis Martial Jardel kam und ihnen sein Projekt „Médecins solidaires“, solidarische Ärzte, vorstellte.

Anstatt einem einzigen Arzt sehr viel abzuverlangen, bekommt man dasselbe von mehreren Ärzten. Martial Jardel, „Médecins solidaires“

Der 32-Jährige ist selbst Landarzt im benachbarten Département Haute-Vienne. Nach dem Studium in Limoges und Paris ist er mit einem Wohnmobil durch ganz Frankreich gefahren, um als Aushilfsarzt praktische Erfahrung zu sammeln – eine „Tour der medizinische Wüsten“, wie er sagt. Das hat ihn auf eine Idee gebracht: „Anstatt einem einzigen Arzt sehr viel abzuverlangen, kann man versuchen, dasselbe von mehreren Ärzten zu bekommen.“

Martial Jardel zeigt, woher die Ärzte kommen, die bislang sein Projekt „Médecins solidaires“ unterstützt haben. © Niklas Mönch für den Tagesspiegel

Und so übernimmt jede Woche eine neue Ärztin, ein neuer Arzt, das Ärztezentrum des Dorfs. Dafür reisen sie aus dem ganzen Land in den 1130-Seelen-Ort in Zentralfrankreich. Jardel ist dabei besonders wichtig, dass man nicht „Pierre auszieht, um Paul anzuziehen“, also einer ebenso strukturschwachen Region einen Arzt für eine Woche quasi wegnimmt. „Oft können sie sich von Kollegen vertreten lassen oder, wenn sie aus einem Ballungsraum kommen, haben die Patienten genug Alternativen – sofern sie nicht eine Woche warten können.“

7 Mio. Franzosen haben einen unzureichenden Zugang zu medizinischer Versorgung

Im Wartezimmer hängt eine große Frankreichkarte. Stolz zeigt Jardel auf die mit Pinnadeln verbundenen Portraits von Ärzten. „Nantes, Narbonne, Paris, und einer kam sogar aus Nizza“, freut er sich. Sein Finger huscht dabei vom Norden, in den Süden, vom Westen in den Osten. Wer einmal da war, wird hier verewigt.

Zwar sind französische Ärzte wie in Deutschland an eine Region gebunden, aber solange die Ärzte ihren Hauptsitz nicht länger als ein halbes Jahr verlassen, erlaubt die Ärztekammer auch Aushilfen in anderen Départements.

So muss sich kein Arzt muss sich auf Jahre an die strukturarme Region binden. Denn die Creuse ist das am zweitwenigsten bevölkerte Département Frankreichs. In Ajain fährt nur zweimal Mal am Tag ein Bus – und auch nur dann, wenn man am Vortag anruft. Die größte Stadt im Umkreis von 50 Kilometern ist Guéret, knapp 13.500 Einwohner und, nun ja, Hauptstadt der Creuse. Da gibt es zwar sogar einen Bahnhof, aber mehr als ein Dutzend Regionalzüge am Tag fahren dort auch nicht.

Die Region Creuse, hier ein Blick auf das Örtchen Ajain, ist bei der Versorgung mit Ärzten eines der Schlusslichter Frankreichs. © Niklas Mönch für den Tagesspiegel/Niklas Mönch für den Tagesspiegel

418.000 zu 116.000, das ist das Verhältnis von Kühen und Menschen in der Creuse. Darunter sind aktuell 382 Ärzte - der nationale Durchschnitt liegt bei knapp über 2000 pro Département. Denn Landarzt sein, das bedeutet oft rund um die Uhr erreichbar zu sein, eine wie in Frankreich übliche 35-Stunden-Woche ist illusorisch.

Oft ist man der einzige Ansprechpartner im Umkreis, wenn man nach einigen Jahren wieder weg will, fühlt man sich der Gemeinde moralisch verpflichtet. Das macht den Job unattraktiv, Nachrücker fehlen chronisch. Die Zahl der Allgemeinärzte ist in der Creuse in den letzten zehn Jahren von 140 auf 90 gesunken.

Darunter leiden vor allem Menschen wie Franck. Der hochgewachsene Mann mit grauem, ungestümen Haar kommt mit einer großen Einkaufstüte zur Tür rein. Darin ist sein ganzes Dossier, hunderte Seiten Belege, Laborergebnissen. er hat Herzprobleme. 60 Kilometer musste er fahren und trotzdem sei die Praxis die nächste. „Sechs Monate hatte ich keine Behandlung. Die Médecins solidaires sind meine Rettung.“

Manchmal hört das Telefon gar nicht auf zu klingeln. Johanne, Sekretärin des Ärztezentrums

Auch Sophie, die nur eine Impfung für ihre einjährigen Tochter braucht, musste dafür extra aus Dun-le-Palestel anfahren, auch das sind knapp 30 Kilometer. „Unser Hausarzt hatte keinen Termin mehr frei“, sagt sie desillusioniert. „Ajain war die einzige Möglichkeit gewesen, ansonsten hätte ich fast einen Monat warten müssen.“

Catherine, die ihre Mutter begleitet, fasst das Problem zusammen: „Mit all den Ärzten die in Rente gehen, sind die, die noch bleiben, immer ausgebucht. Man findet kaum noch jemanden, der Zeit hat.“ Der Altersdurchschnitt der Mediziner in der Creuse liegt bei 54,4 Jahren, der dritthöchste im Land.

Das ist in Frankreich keine Seltenheit. Ein Drittel aller aktiven Allgemeinmediziner ist über 60 Jahre alt. Und schon jetzt kämpfen viele Regionen mit dem Ärztemangel, mehr als sieben Millionen Menschen leben in einer sogenannten „désert médical“, einer medizinischen Wüste, rund sechs Millionen Franzosen haben keinen Hausarzt.

In Ajain fährt nur zweimal Mal am Tag ein Bus – und auch nur dann, wenn man am Vortag anruft. © Niklas Mönch für den Tagesspiegel/Niklas Mönch für den Tagesspiegel

Allerdings: es ist auch ein hausgemachtes Problem. In den 1970er Jahren hat man in Frankreich den Numerus clausus für das Medizinstudium verschärft. Folglich gab es weniger Absolventen. Das wurde damals durch die Ärztekammer abgesegnet: Weniger Ärzte gleich weniger verschriebene Rezepte gleich weniger Ausgaben für das Gesundheitssystem bzw. den Staat. Doch jetzt, wo der Bedarf in der alternden Gesellschaft in einem obendrein rural geprägten Land hoch ist, schluckt man für diese Misspolitik die bittere Pille.

Die Nachfrage in Ajain ist dementsprechend. Seit Beginn des Projekts im Oktober 2022 wurden 2500 Behandlungen durchgeführt. 750 Menschen haben das Zentrum als ihren Hausarzt deklariert. „Das sind 750 Personen, die entweder keinen Hausarzt hatten oder einen Hausarzt, der nicht verfügbar war. Es sind also 750 Menschen, die wieder Zugang zu medizinischer Versorgung haben“, erklärt Martial Jardel. „Manchmal hört das Telefon gar nicht auf zu klingeln“, lacht Johanne, Sekretärin der Praxis, an ihrem Schreibtisch. „Neulich habe ich mitgezählt: 40 Anrufe in 40 Minuten. Das war unser Rekord.“

Finanziert wird das Ärztezentrum größtenteils durch die Kassen-Abrechungen. Die Kommune übernimmt lediglich die Kosten für das Mobile-Home und die Ausstattung – etwa ein Zehntel der jährlichen Haushaltseinnahmen von Ajain. Doch durch die staatlichen Subventionen wird diese Investition nochmal geschmälert. Auch die Ärzte machen Abstriche, damit das Projekt bestehen kann. Rund 800 Euro verdienen sie in der Woche hier – etwa die Hälfte ihres üblichen Gehalts.

Anfang Juni soll wegen der großen Nachfrage noch ein zweites Ärztezentrum in der Creuse eröffnet werden. © Niklas Mönch für den Tagesspiegel/Niklas Mönch für den Tagesspiegel

Aber für Geld mache sie das ohnehin nicht, sagt Audrey Jacob. Sie ist knapp 400 Kilometer aus Valence angereist und diese Woche im Dienst. „Nein, man sollte sicher nicht wegen des Geldes kommen. Aber ich würde meinen Kollegen auf jeden Fall empfehlen, das Ärztezentrum eine Woche zu übernehmen. Den Leuten helfen, sich gebraucht fühlen, das ist sinnstiftend.“

Die Patienten seien froh, dass sie da sei. Sie seien dankbar, dass sie sich die Zeit für sie nehmen. „Deshalb habe ich diesen Beruf gewählt. Ich habe das Gefühl, dass ich an meinem Platz bin.“ Allerdings gibt es auch andere Anreize: Sie ist die ganze Woche in einem schicken Ferienhaus untergebracht und – für Ärzte mit eigener Praxis besonders interessant – kann sich ausschließlich um ihre Patienten kümmern. „Das ist Burn-out-Prävention“, grinst sie hinter ihrer Maske.

Die Bereitschaft zu helfen seitens der Ärzte ist jedenfalls groß. Bis Ende des Jahres ist der Kalender schon voll, doch Martial Jardel hat inzwischen 150 Anfragen. Deshalb wird er Anfang Juni noch ein zweites Ärztezentrum eröffnen, ebenfalls in der Creuse, im Ort Bellgarde-en-Marche. Und wenn ein Zehntel aller Allgemeinmediziner in Frankreich sich zu einer Woche Dienst an der Allgemeinheit verpflichten würden, so hat es Jardel ausgerechnet, könnte er 200 Ärztezentren in ganz Frankreich eröffnen – und damit etwa 300.000 Menschen wieder einen Zugang zu einer ärztlichen Versorgung ermöglichen.