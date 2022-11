Aufruf an die bürgerlichen Parteien „Identitätspolitik bedroht die Demokratie“

Es ist eine der umstrittensten Fragen, wenn es um die Offenheit der Debatte und demokratische Gesprächskultur in Deutschland geht: Gefährdet die neue Identitätspolitik die Meinungs-, Wissenschafts- und Kunstfreiheit, wie deren Gegner meinen? Oder geht es in der Abwehr von neuen Opferansprüchen und strengen Redegeboten und Redeverboten nur um die Verteidigung überkommener Privilegien gegen die Vertreterinnen und Vertreterinnen eines für manche unbequemen, aber trotzdem oder gerade deshalb notwendigen Fortschritts?

Der junge, liberal-konservative Thinktank „Republik 21“ („R21“) widmete am Montag in Berlin seine erste öffentliche Veranstaltung diesem Thema. Während der Kongresstitel „Wokes Deutschland – Identitätspolitik als Bedrohung unserer Freiheit?“ noch ein Fragezeichen aufwies und damit unterschiedliche Antworten zu ermöglichen schien, war der Befund der rund ein Dutzend Rednerinnen und Redner nach fünf Stunden Vorträgen und Debatten unzweideutig.

Der lautete, auf den Punkt gebracht, in etwa: Wir müssen uns wehren, sonst machen uns die „Woken“ unsere Demokratie und unsere Freiheit kaputt. Mit dem Schlagwort „Woke“ sind all jene gemeint, die sich selbst dazu berufen fühlen, „wache“ Streiter gegen vermeintliche Fehlentwicklungen in Gesellschaft, Wissenschaft und Politik zu sein und dabei neue Regeln aufstellen.

„Bürgerlichkeit“ ist der zentrale Begriff im Selbstverständnis der noch nicht ein Jahr alten Denkfabrik, wie deren Leiter Andreas Rödder deutlich machte. Laut dem Mainzer Historiker und Tagesspiegel-Kolumnisten sind seine Mitstreiter und er „überzeugt von der Gestaltungskraft und Gestaltungsfähigkeit der bürgerlichen Gesellschaft“, die auf individuelle Selbstbestimmung und Selbstverantwortung beruhe. Zu denen gehören etwa die frühere Familienministerin Kristina Schröder (CDU), der Psychologe Ahmad Mansour oder die Frankfurter Ethnologin Susanne Schröter.

Dieses Ordnungsmodell aber stehe unter Druck – von rechts und links. „Längst hat ein Kulturkampf begonnen, der die demokratische Mitte in die Zange nimmt“, warnte Rödder, der nicht nur die Streitschrift „Konservativ 21.0. Eine Agenda für Deutschland“ (2019) verfasst hat, sondern auch Leiter der CDU-Grundwertekommission ist. Gefährder sind für ihn sowohl die Klimabewegung mit ihren unverhandelbaren Ansprüchen als auch Identitätspolitiker, die der bürgerlichen Gesellschaft weißen Rassismus und Diskriminierung vorwerfen.

In seinem Manifest zum Kongress positioniert sich „R21“ in der Mitte zwischen zwei Gefahren. „Sowohl die radikale Rechte wie die woke Linke stehen für eine identitäre Politik, die nicht auf individuellen Freiheitsrechten und dem Prinzip des gleichen Rechts für alle basiert, sondern Sonderrechte für bestimmte Gruppen reklamiert – seien es ,Opfergruppen‘ einerseits oder ein ethnisch homogenes ,Volk‘ andererseits“, heißt es darin. Die Berliner Veranstaltung aber analysierte fast ausschließlich die Gefahr von links, wobei Rödder darauf hinwies, dass kommende Zusammenkünfte auch die Rechte in den Blick nehmen wollten.

Der Historiker Andreas Rödder, die ehemalige Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU), und Linda Teuteberg (FDP) als aufmerksame Zuhörer beim Kongress „Wokes Deutschland - Identitätspolitik als Bedrohung unserer Freiheit?“ © dpa / Britta Pedersen

Die radikalste These am Montag präsentierte die frühere „Bild“-Zeitungsredakteurin Judith Sevenc Basad, die ihre Zusammenarbeit mit dem Boulevardblatt beendet hatte, nachdem sich Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner von einem Artikel in der „Welt“ distanziert hatte, der „Transgender-Ideologie“ anprangerte. Sie hatte Döpfner deshalb vorgeworfen, er sei „vor der unerträglichen Tyrannei der woken Aktivisten“ eingeknickt.

„Ich glaube, dass die woke Bewegung gerade die größte Gefahr für unsere Gesellschaft darstellt“, erklärte die Bloggerin nun, auch wenn Rechtsextremisten Menschen töteten. Die woke Bewegung sei „gesamtgesellschaftlich mächtiger“ als der Rechtsextremismus, erklärte sie auf eine Nachfrage. Basad arbeitete sich intensiv an linken Ideologieversatzstücken und am Sprachgebrauch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ab. „Die Äquidistanz zwischen Rechten und Linken“ sei in den deutschen Medien „massiv aus den Fugen geraten“, urteilte, sie und bezeichnete „woke“ Kritiker in sozialen Netzwerken als „Mob“: „„Man spürt die Angst einzelner Medien, dass dieser Mob sich auf einen stürzt und man sein Image verliert.“

Identitätspolitik bedroht die Freiheit in der Gesellschaft, damit bedroht sie auch die Demokratie. Susanne Schröter, Ethnologin und Islam-Expertin

Mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Pult zeichneten differenzierte Bilder, so analysierte Ethnologin Susanne Schröter die Theoriegeschichte der gegenwärtigen „Wokeness“ und kam zu dem Schluss: „Identitätspolitik bedroht die Freiheit in der Gesellschaft, damit bedroht sie auch die Demokratie.“

Die Historikerin und Soziologin Sandra Kostner legte dar, wie mittlerweile sich auch Forschungsförderungseinrichtungen den „identitätspolitischen Dogmen“ (Kostner) beugen und sie zur Voraussetzung für Mittelvergabe machen. Ahmad Mansour beklagte, dass im Rahmen von Demokratie- oder Integrationsförderungsprogrammen vor allem Akteure Fördergelder bekämen, die „sehe nah an der Identitätspolitik“ seien. Dass es auch um Ressourcen und staatliches Geld geht in diesem „Kulturkampf“ war ohnehin ein häufig gebrauchtes Argument.

Wäre Bernd Stegemann nicht gewesen, hätte „R21“ gewissermaßen nur „Rechtgläubige“ aufgefahren auf seinem Kongress, denn Vertreterinnen oder Vertreter der „Wokeness“ waren nicht zum Streit geladen. Der Schaubühnen-Dramaturg und Sarah-Wagenknecht-Vertraute Stegemann war als bekennender Marxist wenigstens im Hinblick auf den Kapitalismus anderer Meinung als die meisten im Saal. Seine Analyse brachte er auf die dialektische Formel: „Die woke Ideologie ist kein Problem für den Kapitalismus. Die schlechte Nachricht ist: Der Kapitalismus glaubt, dass die woke Ideologie für ihn kein Problem ist.“

Unkenntnis, Desinteresse und Naivität. Die Denkfabrik „Republik 21“ in ihrem Manifest über die bürgerlichen Parteien und die „Wokeness“.

Die Wirkmacht der Klimabewegung versuchte Stegemann mit Carl Schmitt und dessen Argumenten zum Ausnahmezustand zu erklären, der bekanntlich konstatiert hatte: „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entschiedet.“ Auch die Klimabewegung erkläre den Ausnahmezustand, in dem Debatte oder demokratische Prozeduren nicht mehr gefragt seien, meinte der Dramaturg und warnte: „Die Begründung des Ausnahmezustands mit dem persönlichen Gefühl öffnet der Willkür Tür und Tor.“

Man könnte auch so sagen: Diese Tür will die Denkfabrik wieder zuschieben – und dazu erst einmal das eigene Lager aus dem Tiefschlaf wecken. Selbst ihre eigene Partei, die CDU, mache sich ideologische Begriffe des politischen Gegners ahnungslos zu eigen und gerate damit in die Defensive, klagte Ex-Ministerin Kristina Schröder. Auch das „R21“-Manifest zum Kongress liest sich wie ein Weckruf an die „Parteien des bürgerlichen Lagers“, die die Entwicklung hin zu „Wokeness“ „aus Unkenntnis, Desinteresse und Naivität nicht nur ermöglicht, sondern sogar noch begünstigt“ hätten, wie die Autoren konstatieren.

Die Schlussfolgerung daraus lautet: „Deshalb fordert R21 eine neue bürgerliche Politik, die den Kulturkampf der identitätspolitischen Linken und der identitären Rechten annimmt und die Feinde der liberalen Demokratie zurückdrängt.“ Es könnte ein belebender Streit daraus entstehen – das nächste Mal vielleicht auch mit denen auf dem Podium, die für die ganze Malaise verantwortlich sein sollen.

Zur Startseite