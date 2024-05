Ausgelassene Stimmung und ernste Appelle Die Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung triumphieren erneut

Typische Fußball-Kommandos hallten am Dienstagmorgen über das Sportgelände des FC Internationale in Schöneberg. „Nicht schießen lassen!“, „ruhiger spielen!“ oder „geh, geh, geh!“ Zum zwölften Mal waren die Kunstrasenplätze am Voralberger Damm Austragungsort des Turniers, dessen Sieger im August bei der Deutschen Meisterschaft der Werkstätten antreten wird. Das Team, das sich dort durchsetzt, qualifiziert sich automatisch für die Special Olympics.

Jörn Oltmann (Grüne), Bürgermeister von Tempelhof-Schöneberg, eröffnete die Meisterschaft der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für Menschen mit Behinderung (BWB). Oltmann begrüßte alle im „schönsten Bezirk Berlins“. Und der Ex-Unioner Felix Kroos schaute zum Vergnügen vieler auch vorbei.

Wie im Vorjahr nahmen 13 Mixed-Teams aus ganz Berlin teil. Es herrschte eine ausgelassene Stimmung auf der Sportstätte. Das lag nicht nur an den sommerlichen Temperaturen, sondern auch an den Gastgebern des FC Internationale, die für die Versorgung mit Bratwurst und Kaffee sorgten. Und es lag am gut gelaunten Dirk Gerstle, Geschäftsführer der BWB. „Fußball ist vernünftiger Umgang miteinander. Egal ob Bayern-, Union- oder Hertha-Fan“, sagte Gerstle.

Und es lag natürlich an den Spielenden selbst, die sich spannende Duelle lieferten. Geboten wurden eine Menge Tore, Distanzschüsse und Paraden. Einige enttäuschte Gesichter waren zu sehen, aber auch reichlich Jubel. Und es gab einen Haufen Motivation: „Wenn du noch atmen kannst nach dem Spiel, hast du was falsch gemacht“ rief ein Betreuer zu Beginn des Turniers.

13 Teams nahmen insgesamt teil. © Juri Reetz PresseFotoBerlin

Die Veranstalter und ewigen Favoriten, das Team der BWB, ging zum elften Mal in Folge als Turniersieger vom Platz. Auch dieses Jahr wird die Mannschaft Berlin also bei der deutschen Meisterschaft der Werkstätten vertreten.

Der Spaß war ein wichtiger Aspekt der Veranstaltung, aber es wurde auch über das Thema Inklusion gesprochen. Die Meisterschaft „soll kein karitativer Akt sein“, sagt Hendrik Lüttschwager, Sportkoordinator des integrativen Vereins „Union Sozialer Einrichtungen – Sozialpädagogischer Wassersport“, dessen Team den zweiten Platz belegte.

Es sei „wünschenswert, dass das Thema Inklusion nicht nur ein Begriff ist, sondern auch gelebt wird“, sagt Lüttschwager. Das würde beispielsweise bedeuten, schon im Vorhinein Menschen mit Beeinträchtigung aktiv in Planungen einzubeziehen. Etwa bei Bauprojekten. So musste beispielsweise die UEFA einzelne Stadien darauf aufmerksam machen, dass für die bevorstehende Heim-EM Sitzplatzkapazitäten für Menschen mit Behinderung nicht den Forderungen entsprechen. Außerdem würden barrierefreie Plätze nach Großveranstaltungen dieser Art meistens aus wirtschaftlichen Gründen wieder abgebaut werden. Das sage vieles über die aktuelle Stellung von Inklusion aus.

Bei der Siegerehrung bedankte sich Gerstle für das faire Turnier, „ihr habt den Fußball wieder bestens präsentiert.“