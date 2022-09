Baukommission soll Blockaden lösen Senat ebnet Weg für 10.000 neue Wohnungen

Es gehörte zu den großen Versprechen des Senats für die Stadtentwicklung in dieser Legislaturperiode: Bauherren sollen nicht länger als unbedingt nötig im Dickicht der Behörden und ihrer komplexen Genehmigungswege stecken bleiben. Mit der eigens zur Schlichtung von Streitfällen gegründeten „Senatskommission“ scheint dies zunehmend zu gelingen: In diesem Jahr wurden blockierte Bauvorhaben mit einem Volumen von zusammen 10.000 Wohnungen auf den Weg gebracht – zuletzt an diesem Dienstag.

