Berlin Gossip Peinlicher Auftritt bei GQ-Preisverleihung

Das Beste kommt nicht immer zum Schluss – das ist zumindest die Lehre, die aus einer exklusiven Veranstaltung vergangenen Donnerstag gezogen werden könnte. Kurz bevor sich die Berliner Prominenz in die wohlverdiente Weihnachtspause zurückzieht, wurde sich noch einmal für einen der finalen Höhepunkte des Berliner Veranstaltungskalenders herausgeputzt: Das Männermagazin „GQ“ (Gentlemen’s Quarterly) verlieh die „Men of the Year“-Awards.

In verschiedenen Kategorien werden bei den GQ-Awards Männer wie Frauen mit Trophäen geehrt, die so begehrt sind, dass auch internationale Promis für die Veranstaltung nach Berlin reisen. Um einen dieser Hochkaräter drehte sich auch der einzige, kleine Fauxpas des Abends, der sonst reibungslos über eine Bühne in den Kant-Garagen ging.

In der ersten Runde wurden der österreichische Fußballer David Alaba als „Sportsman of the Year“, die Designerin Martine Rose als „Designer of the Year“ und Eddie Redmayne als „Actor of the Year“ prämiert.

Dann wurde es emotional: Die Komikerin Enissa Amani hatte die Ehre, die Laudatio für den nächsten Preis zu halten. Amani erzählte von ihrer Familie im Iran und endete mit dem traurigen Satz: „Wenn ich jetzt im Iran im Gefängnis sitzen würde, weil ich auf der Straße ‚Freiheit‘ gerufen hätte, dann würde ich mir wünschen, dass meine Botschaft hier weitergetragen wird.“

Die Laudatio galt der Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal, die den Award in der Kategorie „Human Rights Activist of the Year“ bekam. Tekkal nahm den Preis sichtlich gerührt entgegen und hielt eine kämpferische Dankesrede. Der minutenlange Applaus mit Standing Ovations endete erst, als Tekkal verkündete, sie müsse noch zu einem Auftritt bei Maybritt Illner.

Anschließend sollte nach dem Motto „das Beste kommt zum Schluss“ Schauspielerin Diane Kruger als „Woman of the Year“ den letzten Award des Abends erhalten.

Doch selbst mit Champagner-Schwips war der Übergang von Ergreifendem zu vergleichsweise doch eher Belanglosem etwas zu zackig. Entsprechend verhalten war der Applaus und das schien Kruger zu verunsichern. Sie erzählte erst von ihrem Kind, dann von einer Spende an die Frauen im Iran und beendete anschließend ihren Auftritt, scheinbar den Tränen nahe, abrupt. Vorwerfen wollte ihr das niemand, auch wenn manch einer hinter vorgehaltener Hand sagte: „Das war peinlich.“ Dass aber sowohl Amani, als auch Tekkal sehr politische Menschen und auch noch sehr eloquent sind, dafür kann die arme Kruger nun wirklich nichts.

So war die prominente Partygesellschaft auch weihnachtlich versöhnlich und rechnete es Kruger hoch an, dass sie noch eine Weile für die Party blieb, während andere Prominente wie Eddie Redmayne sich ruckzuck nach Ende der Preisverleihung verkrümelten.

