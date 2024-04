100 Jahre Berliner S-Bahn Köpenicker Rapper Romano schreibt Song zum Jubiläum

Seit 100 Jahren verbindet die S-Bahn die Menschen in Berlin und Brandenburg. So ein Jubiläum muss ordentlich gefeiert werden – entsprechend ist das passende Geburtstagslied bereits gefunden. In seinem Song „S-Bahn fahr’n“ besingt der Köpenicker Musiker Romano seine Liebe zur S-Bahn – und wurde dafür auch von ihr bezahlt. Das von Dominik Galizia inszenierte Musikvideo ist auf dem Youtube-Kanal der S-Bahn zu finden. Dem Song selbst kann man aber auch auf allen gängigen Streaming-Plattformen lauschen.