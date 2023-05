100 Jahre nach den Nazi-Spielen Olympia 2036 in Berlin? Ja, bitte!

Es war die kürzeste Rede von Adolf Hitler. „Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der elften Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet“, schnarrte die bekannte Stimme über die Lautsprecher, gefolgt vom Jubel der Hunderttausend im Olympiastadion. So reportierte es Romancier Volker Kutscher in seinem Krimi „Olympia“. Historisch bleiben drei Worte immer miteinander verbunden: Berlin, Olympia, Nationalsozialismus. Aber muss das für ewig so bleiben?