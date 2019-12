Mehr als 100 Wohnungen in Lankwitz sind am Montagabend ohne Strom. Das Problem trat am zweiten Weihnachtsfeiertag schon einmal auf. Grund sei dort ein defektes Erdkabel gewesen, sagte Verena Specht, Sprecherin des Anbieters Berliner Energie-Agentur (BEA), am Montagabend.

Der Schaden ließ sich Specht zufolge zwar beheben, doch am Montag fiel in 19 Häusern mit jeweils sechs Wohnungen erneut die Elektrizität aus. „Wir gehen davon aus, dass ein weiteres Erdkabel defekt ist“, so die BEA-Sprecherin. „Das THW baut Notstromaggregate auf.“ (dpa)