150.000 Euro abgezweigt Altenpflegerin soll Demenzkranken um Vermögen gebracht haben – Haftstrafe

Ermittler ließen die Feier platzen: Am Tag vor der Hochzeit mit einem an Demenz erkrankten Mann wurde die Braut verhaftet. Gegen die Altenpflegerin erging nun eine Strafe von fünf Jahren und drei Monaten Haft. Agata F. habe „Vertrauen und Abhängigkeiten geschaffen“, um ans Vermögen des 79-Jährigen zu kommen, urteilte das Landgericht. Immer wieder habe sie Geld abgehoben oder überwiesen - insgesamt knapp 156.000 Euro. Die 47-Jährige wurde des gewerbsmäßigen Computerbetrugs in 93 Fällen schuldig gesprochen.

Die Pflegerin ist für die Justiz kein unbeschriebenes Blatt. Mehrere Verfahren gab es, 2014 bekam sie wegen Diebstahls bei hilfsbedürftigen Menschen vier Jahre Haft. Im aktuellen Prozess waren auch Sohn, Tochter und Ex-Mann der Frau mitangeklagt wegen Beteiligung an einigen Taten. Sie erhielten Geldstrafen von 6300 Euro, 1050 Euro sowie 1800 Euro.

Agata F. pflegte zunächst die Ehefrau des einstigen Staatsanwalts - bis zu deren Tod am 5. Dezember 2021. Nur einen Tag danach erfolgte die erste Abhebung von einem Konto des Witwers. Sein Vermögen schmolz bis Mai 2023 nur so dahin. Oft wurden 1000 Euro abgehoben, zudem Überweisungen und Einkäufe auf Kosten des Seniors. Er ging wohl von Liebe aus. Sie soll sogar Sexpartys organisiert haben.

Als erfahrene Altenpflegerin habe sie erkannt, dass seine kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt waren, so das Gericht. Der Mann leide seit mehreren Jahren an Demenz. Die Abhebungen seien ohne sein Einverständnis erfolgt, sie hätten auch „im krassen Widerspruch“ zu seiner sparsamen Lebensweise gestanden. Die Verteidiger der Frau hatten eine Einstellung des Verfahrens verlangt - es habe ein Verlöbnis gegeben. Rechtsmittel wurden bereits angekündigt.