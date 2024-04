1,6 Millionen Euro abgezweigt? Berliner Klinikmitarbeiter wegen Computerbetrugs vor Gericht

Ein ehemaliger IT-Mitarbeiter der Berliner DRK-Kliniken, der rund 1,6 Millionen Euro auf sein Privatkonto umgeleitet haben soll, steht ab Dienstagmorgen vor dem Berliner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft legt dem 34-jährigen Mann Computerbetrug in einem besonders schweren Fall in Tateinheit mit Ausspähen von Daten zur Last.