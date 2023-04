17-Jähriger festgenommen Jugendliche bewerfen Bus und Polizeiwagen in Berlin

Am Sonntagabend haben Jugendliche in Gesundbrunnen einen Linienbus sowie einen alarmierten Polizeiwagen angegriffen. Wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte, wurde der Bus gegen 21.30 Uhr von zwei unbekannten Wurfgegenständen getroffen, als er die Brunnenstraße in Richtung Bahnhof Gesundbrunnen befuhr.

Der 44-jährige Busfahrer alarmierte daraufhin die Polizei. Das eintreffende Einsatzauto wurde ebenfalls beworfen, eine Getränkedose traf die Frontscheibe des Wagens. Als die Gruppe aus sieben bis zehn Jugendlichen flüchtete, konnte nach Angaben der Polizei ein 17-Jähriger festgenommen werden, der nach Feststellung der Personalien in die Obhut seiner Mutter übergeben wurde.

Wie eine Sprecherin mitteilte, wurde der Linienbus bei dem Vorfall beschädigt. Zu dem Ausmaß konnte die Polizei jedoch keine Angaben machen. Die neun Fahrgäste blieben unverletzt. Der Einsatzwagen der Polizei wurde nicht beschädigt. (Tsp)

