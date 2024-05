21-Jähriger mit Messer in Berlin verletzt Mordkommission ermittelt – Polizei sucht Zeugen

Nach einem Messerangriff gegen einen 21-Jährigen im vergangenen Februar in Friedrichshain-Kreuzberg sucht die Berliner Polizei Zeugen. Der Mann war nach Angaben der Behörde am Mittwoch, 21. Februar 2024, gegen 0.10 Uhr „im Bereich der Bergfriedstraße“ von mehreren Unbekannten attackiert und verletzt. Er brach dann Hilfe suchend zusammen. Ein Passant alarmierte die Feuerwehr. Die Tatverdächtigen fuhren davon. Über das Auto liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung um Mithilfe. Wer etwas zur Tat beobachtet, auffällige Personen an dem Tag gesehen hat oder sonst etwas über mögliche Tatverdächtige oder über das von den mutmaßlichen Tätern genutzte Auto weiß, kann sich an die 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Mitte unter der Telefonnummer (030) 4664-911555 oder per E-Mail an lka115@polizei.berlin.de wenden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache entgegen. (Tsp)