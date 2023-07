23-Jähriger festgenommen Berliner Mieterin überführt Wohnungseinbrecher per Videoüberwachung

Eine Mieterin hat per Videoüberwachung einen Einbrecher in ihrer Wohnung in Berlin-Mitte überführt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Mann festgenommen.

Den Angaben zufolge hatte die Frau am Mittwochnachmittag über eine in ihrer Wohnung verbaute Videoüberwachung bemerkt, dass jemand durch die Terrassentür im Erdgeschoss in die Wohnung eingedrungen war und rief die Polizei. Über eine Sprechanlage habe sie den Einbrecher angesprochen. Der 23-Jährige flüchtete über die Terrasse.

Die Polizei fand ihn mitsamt Diebesgut in einem Gebüsch liegend. Er kam in einen Polizeigewahrsam. (Tsp)