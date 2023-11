24 Säckchen für jedes Kind Einen Monat lang Süßigkeiten zum Frühstück?

In der Kindheit der heutigen Eltern gab es oft einen einfachen Türchen-Papp-Adventskalender mit Schokolade aus dem Supermarkt, manchmal auch nur mit Bildchen. Inzwischen hat sich das Thema emotional hoch aufgeladen, in den meisten Familien werden Säckchen mit liebevoll ausgesuchten Kleinigkeiten gefüllt, in anderen werden sogar aufwendige Do-it-Yourself-Kreationen geschaffen bis hin zu Winterwelten mit voll funktionsfähiger Seilbahn und kleinen Skifahrern. Tagesspiegel-Autor.innen erzählen, wie das Thema Adventskalender ihre Familien beschäftigt.