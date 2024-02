26-Jähriger erleidet Stichwunde im Gesicht Paar konsumiert Drogen und attackiert dann Passanten in Berliner S-Bahn

Am Freitagmorgen wurde ein 26-Jähriger von einem jungen Paar in der Berliner S-Bahn attackiert und verletzt. Zuvor sollen die 19-jährige Frau und der 20-jährige Mann öffentlich Drogen in der S-Bahnlinie 41 zwischen Treptower Park und Ostkreuz konsumiert haben, wie die Berliner Bundespolizei mitteilte.

Der 26-jährige Passant hatte demnach seinen Unmut über das Verhalten geäußert, woraufhin der 20-jährige Mann aufgesprungen und auf ihn losgegangen sein soll. Das wehrte der 26-Jährige mit einem Tritt ab. Daraufhin soll wiederum die 19-Jährige auf den Mann losgegangen und mit einem Kubotan auf ihn eingestochen haben. Ein Kubotan ist eine kleine Nahkampfwaffe, die in verschiedenen Kampfkünsten eingesetzt wird. Der 26-Jährige erlitt eine Stichwunde im Gesicht.

Am Bahnhof Ostkreuz konnten alarmierte Einsatzkräfte die Tatverdächtigen stellen. Gegen beide Männer laufen nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung. Gegen die 19-jährige Angreiferin wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Laut Polizeiangaben ist das Paar bereits mehrfach aufgrund diverser Eigentums- und Gewaltdelikte in Erscheinung getreten.