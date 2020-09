Am Donnerstagnachmittag kam es in Berlin-Lichtenberg zu einem Verkehrsunfall, bei der ein Lkw eine Radfahrerin überrollte. Die 30-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Römerweg, Ecke Treskowallee in Lichtenberg. Gegen 14.45 alarmierte ein Passant die Polizei, der den Unfall wohl beobachtet hatte.

Eine Gruppenstreife der Bereitschaftspolizei fand die Radfahrerin und alarmierte den Rettungsdienst. Dieser brachte sie in ein Unfallkrankenhaus.

Bilder zeigen die Unfallstelle und den Lkw, der mutmaßlich involviert war. Die Polizei hatte die Stelle am Abend mit gelber Farbe markiert, um den Ort zu dokumentieren.

Vor Ort war auch das Verkehrsunfallkommando der Polizei. Zum Unfallhergang – ob es sich zum Beispiel um einen Abbiegeunfall handelte – war am Donnerstagabend noch nichts bekannt.

In Berlin kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen mit Lkw oder Autos, bei denen Radfahrer schwer verletzt werden. In diesem Jahr starben bereits 38 Menschen in Verkehrsunfällen, davon waren 14 Radfahrer. (Tsp)