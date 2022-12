33-Jähriger in Berlin fährt in Gegenverkehr : Frontal-Crash in Prenzlauer Berg – zwei Senioren im Krankenhaus

Zwei Autos sind am Samstagnachmittag in Berlin zusammengestoßen, weil ein 33-Jähriger in den Gegenverkehr geraten war. Der Grund dafür ist noch unklar.