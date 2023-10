36-Jähriger konnte wohl nicht schwimmen Lebloser Mann in der Krummen Lanke in Berlin-Zehlendorf gefunden

Im Berliner Badesee Krumme Lanke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf ist der leblose Körper eines 36 Jahre alten Mannes gefunden worden. Das teilte die Polizei in der Nacht zum Dienstag mit. Der Mann sei dort am Montagnachmittag an einer Badestelle entdeckt worden.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers vom Montag waren die Einsatzkräfte am Nachmittag zu dem See am Rande des Grunewalds im Stadtteil Zehlendorf gerufen worden.

Taucher des Deutschen Roten Kreuzes konnten den Mann demnach entdecken und ans Ufer bringen. Dort seien Wiederbelebungsversuche erfolglos geblieben. Der 36-Jährige starb noch vor Ort.

Die Polizei gehe nach derzeitigen Erkenntnissen von einem Badeunfall aus, sagte eine Sprecherin am Dienstagvormittag auf Nachfrage. Nach Aussagen von Zeugen konnte der Mann offenbar nicht schwimmen. Das Todesermittlungsverfahren wird bei der Direktion 4 geführt. Zuvor hatte die „B.Z.“ über den Fall berichtet. (Tsp, dpa)