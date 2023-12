40 Feuerwehrleute rücken an Segelboot im Berliner Müggelsee festgefahren

Drei Segler sind auf dem Müggelsee (Treptow-Köpenick) bei stürmischem Wetter in eine Notlage geraten. Die Berliner Feuerwehr rückte am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages mit rund 40 Kräften an, wie sie auf der Plattform X (vormals Twitter) mitteilte.

Den Angaben zufolge hatten sich die Segler mit ihrem Boot festgefahren und einen Notruf abgesetzt. Vor Ort gab es dann Entwarnung: Die drei Beteiligten konnten sich laut Feuerwehr selbst aus ihrer misslichen Lage befreien. Sie blieben demnach unverletzt. (dpa)