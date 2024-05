47-Jähriger mit Hirnblutungen im Krankenhaus Polizei nimmt Tatverdächtigen in Berlin-Friedrichshain fest

Ein 29-jähriger Mann wurde am Freitagabend am S-Bahnhof Ostbahnhof in Berlin-Friedrichshain festgenommen. Das teilte die Berliner Polizei am Sonnabend mit. Er steht im Verdacht, am Nachmittag einen 47-Jährigen am Alexanderplatz durch einen Schlag gegen den Kopf schwer verletzt zu haben.

Zeugen hatten gegen 15 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie den stark blutenden Mann bewusstlos am Boden liegend gefunden hatten. Videoaufnahmen eines Zeugen zeigten, wie der 47-Jährige von einem Mann niedergeschlagen wurde und zu Boden fiel. Der Täter flüchtete anschließend vom Tatort.

Das Opfer erlitt durch den Angriff Hirnblutungen und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Polizeikräfte machten den Tatverdächtigen aufgrund der übermittelten Personenbeschreibung am frühen Abend am S-Bahnhof Ostbahnhof ausfindig. Sie nahmen ihn fest. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (Tsp)