51-Jähriger nach Unfall notoperiert Radfahrer auf Kreuzung in Berlin-Mitte von Auto angefahren

Ein Radfahrer ist am 1. Mai in Berlin-Mitte von einem Auto angefahren und im Anschluss im Krankenhaus notoperiert worden.

Der 51-jährige Mann sei nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 13 Uhr von der Axel-Springer-Straße nach links in die Leipziger Straße abgebogen, ein 23-jähriger Autofahrer fuhr auf der Neuen Gertraudenbrücke ebenfalls in Richtung Leipziger Straße.

Auf der Kreuzung kam es so zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden. Dabei erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen. (dpa)