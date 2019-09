Bei einem Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Berlin ist eine Frau ums Leben gekommen. Sie sei in der Brandwohnung in der Turmstraße in Moabit leblos aufgefunden worden, teilte die Berliner Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag im Onlinedienst Twitter mit. Weitere Bewohner seien nicht in Gefahr gewesen. Das Feuer sei inzwischen gelöscht worden, teilte die Feuerwehr weiter mit. Insgesamt waren den Angaben zufolge 50 bis 60 Rettungskräfte im Einsatz. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Die Brandursache war zunächst unklar. (AFP/dpa)