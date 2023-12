72-Jährige hob ungewöhnlich viel Geld ab Bankangestellte überführt Trickbetrüger in Berlin-Pankow

Eine aufmerksame Bankangestellte hat am Mittwochmittag einen Trickbetrug in Weißensee verhindert. Nachdem ihr aufgefallen war, dass eine 72-jährige Kundin innerhalb kurzer Zeit ungewöhnlich hohe Geldbeträge abgehoben hatte, alarmiert sie die Polizei in die Berliner Allee, die den Enkeltrick aufdeckten.

Der Morgenlage Newsletter Die wichtigsten Nachrichten des Tages — morgens direkt in Ihr E-Mail-Postfach. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Bei der Aufklärung stellte sich heraus, dass ein 29-jähriger Mann bei der Seniorin geklingelt und einen fünfstelligen Geldbetrag gefordert hatte, den der verstorbene Ehemann angeblich schuldete. Der 29-Jährige fuhr die Seniorin dann zu der Bank, wo sie mehrmals größere Summen Geld abhob. Vorerst nahm der Tatverdächtige das Geld nicht entgegen, sondern forderte stattdessen mehr. Als die Seniorin erneut Geld abhoben wollte, schritt die Bankangestellte ein und verständigte die Polizei.

Die alarmierten Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen in der Nähe des Geldinstituts fest. Laut Polizeiangaben räumte dieser den Tatvorwurf ein, zeigte jedoch kein Unrechtsbewusstsein. Im Polizeigewahrsam musste sich der 29-Jährige einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und durfte danach wieder gehen. Das Auto, mit dem der Tatverdächtige unterwegs war, sowie sein Smartphone wurden nach richterlichem Beschluss beschlagnahmt. (Tsp)