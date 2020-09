Was soll sich ändern? Das ist eine Frage, die man sich auch mit 75 Jahren noch stellen sollte, gerade wenn man wie der Tagesspiegel ein Medienhaus im Wandel ist. Anlässlich unseres Jubiläums wollen wir in die Zukunft blicken. Wie kann sich der Tagesspiegel verbessern, worüber sollte die Redaktion mehr berichten - und wie sollte der Tagesspiegel sein, damit er auch in den nächsten 75 Jahren den Dingen auf den Grund geht?

Das wollen wir von Ihnen wissen, liebe Leserinnen und Leser. Wir haben eine Umfrage mit kurzen Fragen für Sie entwickelt. Darin geht es unter anderem um die Themenauswahl der Redaktion oder um die politische und gesellschaftliche Verortung des Tagesspiegel aus Ihrer Sicht. Am Schluss dürfen Sie selbst einmal Chefredakteurin oder Chefredakteur des Tagesspiegel sein und uns sagen, was Sie in dieser Rolle gerne umgehend umsetzen würden.

Erleben Sie unseren Redaktionsalltag im Video - bei Instagram, bei Facebook, bei Youtube und natürlich auf unserer Internetseite.

Nehmen Sie sich bitte die Zeit für unsere Umfrage (sie dauert nur fünf bis zehn Minuten) und helfen Sie uns damit, unsere Arbeit zu hinterfragen und zu verbessern. Wir werten die Ergebnisse danach genau aus und veröffentlichen sie. Denn der Journalismus, den wir machen, ist der Neugier verpflichtet - und natürlich Ihren Wünschen, liebe Leserinnen und Leser. Vielen Dank fürs Mitdenken und Mitmachen! Und viel Spaß weiterhin mit Ihrem Tagesspiegel!

Hier geht es zur Umfrage.

