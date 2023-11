85-Jährigen in Schlaf angegriffen Anklage wegen sexuellen Übergriffs und Tötungsversuch in Berliner Klinik

Wegen eines sexuellen Übergriffs auf einen schlafenden Krankenhauspatienten und anschließenden Tötungsversuchs hat die Staatsanwaltschaft Berlin einen 61-Jährigen angeklagt. Der Mann soll versucht haben, den 85-Jährigen zu töten, um den Übergriff zu verdecken, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Dem Angeklagten wird versuchter Mord vorgeworfen.

Die Tat soll sich Ende September ereignet haben: Als der Patient wegen eines Griffs in den Genitalbereich wach wurde und um Hilfe schrie, wollte der 61-Jährige ihn laut Anklage mit einem Kissen ersticken und erwürgen. Der Mann floh, als eine Krankenschwester in das Zimmer kam, wurde jedoch von Krankenhausmitarbeitern gefasst. Der 61-Jährige, bei dem es sich nicht um einen Beschäftigen der Klinik handelte, kam daraufhin in Untersuchungshaft. (dpa)