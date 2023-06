Abbiegeunfall in Alt-Treptow Radfahrerin in Berlin von Lkw angefahren und verletzt

Ein Lkw-Fahrer hat in Alt-Treptow beim Abbiegen eine Radfahrerin angefahren. Wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 32-Jährige am Dienstagmittag gegen 12 Uhr auf der Kiefholzstraße von der Treptower Straße kommend in Richtung Elsenstraße unterwegs. Als er nach rechts in die Elsenstraße abbog, habe er die in dieselbe Richtung geradeaus fahrende Radfahrerin angefahren.

Rettungskräfte brachten die 45-Jährige mit Verletzungen an Armen, Beinen, Kopf und Rumpf ins Krankenhaus. Eine 41-jährige Zeugin erlitt nach Angaben der Polizei einen Schock und wurde ambulant behandelt.

Die Kreuzung war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt, wovon auch mehrere Buslinien betroffen waren. (Tsp)