Abbiegeunfall in Berlin Autos kollidieren in Mitte – Mutter und Kind verletzt

Bei einem Abbiegeunfall in Berlin-Mitte sind am Sonntagnachmittag eine 37 Jahre alte Frau und ihre siebenjährige Tochter verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte, kam es gegen 17 Uhr an der Kreuzung Brunnenstraße Ecke Invalidenstraße zu der Kollision zweier Pkw.

Demnach prallte ein 46-Jähriger, der gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden Kindern unterwegs war, beim Linksabbiegen mit seinem Wagen gegen das Auto eines entgegenkommenden 29-Jährigen. Die 37-jährige Frau des 46-Jährigen sowie seine sieben Jahre alte Tochter klagten nach dem Aufprall über Schmerzen im Nacken und Oberkörper. Zudem erlitten beide ein Knalltrauma und diverse Hämatome, teilte die Polizei weiter mit.

Zeugen leisteten bei Mutter und Kind Erste Hilfe, bis sie von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Die beiden Autofahrer sowie der fünfjährige Sohn des 46-Jährigen, der ebenfalls mit im Auto saß, blieben unverletzt. Die beiden Unfallwagen waren nicht mehr fahrtauglich. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Tsp)