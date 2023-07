Abbiegeunfall in Berlin-Mitte Radfahrer bei Kollision mit Autofahrer am Kopf verletzt

Am Montagmorgen ist es in der Grunerstraße in Berlin-Mitte zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Wie die Berliner Polizei mitteilte, befuhr ein 61-Jähriger ersten Erkenntnissen nach mit seinem Auto die Grunerstraße in Richtung Spandauer Straße. Als er nach rechts in die Jüdenstraße abbiegen wollte, fuhr er mit seinem Wagen einen 40 Jahre alten Radfahrer an, der auf dem linken Radstreifen der Grunerstraße in Richtung Alexanderplatz unterwegs war.

Der Radfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen im Bereich des Kopfes, des Rumpfes und des Rückens. Er wurde zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Tsp)