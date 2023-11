Abbiegeunfall in Berlin-Wedding Lkw-Fahrer überrollt Seniorin und verletzt sie lebensgefährlich

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Wedding ist eine 71-Jährige am Mittwochvormittag lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, überquerte die Frau gerade die Amrumer Straße als sie von einem 33-jährigen Lkw-Fahrer erfasst wurde, der von der Luxemburger Straße nach rechts in die Amrumer Straße abbog.

Den Angaben nach stürzte die 71-Jährige und wurde von einem Vorderreifen des Lkw überrollt. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen am Kopf und an den Beinen und musste im Krankenhaus sofort operiert werden.

Der Kreuzungsbereich Luxemburger Straße/Amrumer Straße/Föhrer Straße/Torfstraße war infolge des Unfalls gut drei Stunden lang gesperrt. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall gekommen ist. (Tsp)