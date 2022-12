Abbiegeunfall in Niederschöneweide Lkw überfährt 61-jährigen Radfahrer in Berlin und verletzt ihn schwer

Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstagmittag bei einem Abbiegeunfall mit einem Lkw in Niederschöneweide schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 61-Jährige habe gegen 12 Uhr die Fahrbahn der Köpenicker Landstraße bei grünem Ampellicht überquert. Ein 34-jähriger Lkw-Fahrer, der nach rechts in die Minna-Todenhagen-Straße abbog, fuhr den Radfahrer nach Angaben der Polizei an, woraufhin dieser zu Boden stürzte.

Laut Zeugenaussagen überrollte der Lkw den Mann. Er erlitt schwere Verletzungen am Kopf und am Oberkörper und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen. Sie dauern an. (Tsp)

