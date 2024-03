Allzweckwaffe des deutschen Fernsehens Wahl-Berlinerin Barbara Schöneberger wird 50

Barbara Schöneberger lacht gerne. So gerne, dass sie bei der ersten Staffel von „LOL – Last One Laughing“ ausgerechnet als erster Promi gehen musste. Bei der Amazon-Serie ist Lachen streng verboten: Wer es trotzdem macht, fliegt raus. Auch, wenn „LOL“ für Schöneberger erfolglos lief: Auf der Bühne ist die Entertainerin dafür umso erfolgreicher. Am heutigen Dienstag feiert sie nun ihren 50. Geburtstag.

Schöneberger ist eins der bekanntesten Gesichter im deutschen Fernsehen. Zu ihren Wiedererkennungszeichen gehören ihren großen blauen Augen, die blonde Mähne und die selbstironischen Witze – oft auch über die eigene Figur. Sie hat zwei Kinder, ist mit einem Unternehmer verheiratet und lebt in Berlin.

Es ist schwierig, um die gebürtige Münchnerin herumzukommen: Sie moderiert zahlreiche Galas und TV-Formate: seit 2008 etwa die „NDR Talk Show“, seit zwei Jahren „Verstehen Sie Spaß?“ und kürzlich wieder den deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contests.

Radiosender und eigene Zeitschrift bis 2023

2018 ging der Online-Sender „Barba Radio“ an den Start – samt der Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“, bei der Schöneberger regelmäßig prominente Gäste empfängt. Als Sängerin hat sie vor einigen Jahren ihr viertes Album („Eine Frau gibt Auskunft“) herausgebracht. Und im Jahr 2015 erschien die Zeitschrift „Barbara“, die allerdings 2023 nach der 77. Ausgabe eingestellt wurde.

Schöneberger ist ein Multitalent und inzwischen seit ungefähr 25 Jahren im TV-Geschäft. Der Durchbruch gelang ihr mit der Talkshow „Blondes Gift“ (2001-2005), danach folgten viele andere Formate. „Jedes Jahr dachte ich mir so: Ist ja irre, es läuft immer noch. Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, ich hab' was dafür getan“, erzählte die Moderatorin kürzlich im Gespräch mit Komikerin Ilka Bessin („Cindy aus Marzahn“) bei „Mit den Waffeln einer Frau“. Bessin sagte: „Das, was du machst, kann kein anderer so machen. Wenn es jemand anderes machen würde, es wär' hundertprozentig nicht so lustig, nicht so unterhaltsam und nicht so professionell.“

Ein Kleid mit Macarons – Outfits sorgen für Gesprächsstoff

„Der Spiegel“ schrieb 2018, Schöneberger sei „die einzige Entertainerin im deutschen Fernsehen, die alles kann.“ Bei Live-Pannen im Fernsehen bleibt sie souverän, etwa als bei ihrer „Verstehen Sie Spaß?“-Premiere als Moderatorin anfangs der Ton ausfiel. Ihre oft ausgefallenen Outfits sorgen für Gesprächsstoff: so etwa ein mit Macarons bedrucktes Kleid bei dem ESC-Countdown aus Liverpool im Jahr 2023. „Kleine Macarons auf meinem Kleid. Insgesamt 21.000 Kalorien“, scherzte Schöneberger vor laufender Kamera.

Einen Vorgeschmack, wie sie ihren runden Geburtstag feiern will, gab sie mit einem Augenzwinkern bei Instagram. In einem Video zeigte sie dort ihre Vorbereitungen, zum Beispiel eine fiktive Tischordnung mit Gästen wie Barack Obama, Model Heidi Klum, Sänger Andreas Bourani und der Zahnfee. Unter dem Stichwort „Lebendbuffett“ hat sie klare Vorstellungen, wie das Essen geliefert werden soll: „Also, dass wir es nicht auf Platten haben, die Langusten, sondern dass das auf Körpern liegt.“