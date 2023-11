Alterslos, wie nicht von dieser Welt Schauspielerin Angela Winkler bekommt den „Götz-George-Preis“

Zum letzten Mal werden wir am 25. November Thomas Gottschalk „Wetten, dass…?“ moderieren sehen. Und anschließend über das Ende der guten alten Fernsehunterhaltung lesen müssen. Über die großen Stars, die auf seinem Sofa Platz genommen haben. Die lieber sterben würden, als bei Dennis und Benni Wolter Platz zu nehmen. Falls sie es noch nicht getan haben.

Dabei konnte es damals auf der Couch auch ungemütlich werden: 1998 lieferte sich Götz George mit Gottschalk einen eleganten Schlagabtausch zur Frage, was im Fernsehen Aufmerksamkeit bekommt. Und was nicht.

Noch immer nicht genug Aufmerksamkeit bekommen auch ein Vierteljahrhundert später Schauspieler, die so alt sind wie Thomas Gottschalk. Schauspielerinnen sowieso nicht. Die Götz-George-Stiftung vergibt deshalb seit sechs Jahren den „Götz-George-Preis“ speziell an ältere Künstler.

Die Gäste, die sich dafür am Samstagabend einfanden, sind sogar noch eine halbe Stunde älter als geplant: Weil auf Berlins Straßen der Teufel los ist, beginnt die Ehrung verspätet. Bei der Platzwahl ruft Jasmin Tabatabai ihrem Andreas Pietschmann zu: „Lass´ mal ein bisschen nach vorne gehen, ich habe meine Brille nicht dabei.“

Und angesichts der vielen Fifty-Shades-of-Grey-Frisuren presst ein gestresster Promi-Fotograf hervor: „Es ist so schwierig, die auseinander zu halten!“

Faszinierend, wie Schauspielerinnen wie Deborah Kaufmann oder Eva Mattes hier plötzlich anders aussehen: unter Alten jung.

Angela Winkler gehört zu den Schauspielerinnen, bei der der durchschnittliche „Wetten, dass…?“-Zuschauer zwar das Gesicht kennt. Beim Namen aber nicht sicher ist, ob man ihn mit ck schreibt. Oder ob sie nicht doch Angelika heißt.

Götz-George-Preis

Die Schauspielerin Angela Winkler erhält in diesem Jahr den Götz-George-Preis. Die 79-Jährige zeichne sich durch eine „unbändige Freude am Spiel“ und „einen leichtfüßigen Umgang mit dem ihr eigenen, großen Können“ aus, teilte die Jury zur Begründung mit und ergänzte: „Diese Künstlerin lässt die Seele sprechen.“

Die mit 10.000 Euro dotierte Ehrung erhalten Schauspieler und Schauspielerinnen, die mit ihrem künstlerischen Wirken die Film, Fernseh- und Theaterlandschaft geprägt haben.

Winkler wurde 1944 in Templin in der Uckermark geboren und lebt heute laut Mitteilung mit ihrem Mann in Berlin und Frankreich. Ihr erstes Engagement hatte sie demnach im Westfälischen Landestheater in Castrop-Rauxel. Zum Star wurde sie nach den Angaben der Götz-George-Stiftung durch ihre Titelrolle im Film „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ aus dem Jahr 1975. Bekannt ist die Schauspielerin auch aus der oscarprämierten Buchverfilmung „Die Blechtrommel“ oder aus der Netflix-Serie „Dark“.

Die Künstlerin wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 2019 bekam sie den Schauspielpreis für ihre Leistung im Theater.

Der Götze-George-Preis wurde 2017 geschaffen und ist nach dem Schauspieler Götz George (1938-2016) benannt. Ausgezeichnet wurden bisher Matthias Habich, Gudrun Ritter, Karin Baal, Margit Carstensen und Peter Striebeck. (dpa)