Am Hauptbahnhof in Berlin Mann nach Tritten gegen den Kopf schwer verletzt

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben in der Nacht zum Dienstag am Hauptbahnhof einen Mann festgenommen, der zuvor einen anderen mit Tritten gegen den Kopf attackiert haben soll. Das teilte die Behörde mit.

Die Polizisten waren dem Hinweis einer Reinigungsfirma nachgegangen. Um 1.33 Uhr fanden sie den Mann stark blutend am Eingang Washingtonplatz. Er ist polnischer Staatsangehöriger. Der Mann hatte unter anderem mehrere Platzwunden am Kopf und eine Schnittverletzung am Hals.

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes waren schon dabei, Erste Hilfe zu leisten. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus in der Nähe.

Zeugen berichteten, dass ein Mann seinem späteren Opfer mehrmals mit dem Fuß gegen den Kopf getreten hatte und geflohen war. Andere Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts hielten den Tatverdächtigen auf der Ebene 1 des Hauptbahnhofes fest. Polizisten nahmen den 56-jährigen Deutschen fest.

In einem Abfallbehälter in der Nähe des Tatorts fanden die Einsatzkräfte eine Schere, persönliche Dokumente des polnischen Mannes und einen abgebrochenen Kugelschreiber. An dem befanden sich Blutspuren.

Der polizeibekannte Tatverdächtige beleidigte die Polizisten mehrfach, wie die Bundespolizei mitteilte. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 0,27 Promille. (Tsp)

