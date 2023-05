Am Zaun und der Hauswand : Festnahme nach Farbschmiererei an Schule in Berlin-Mitte

Fahnder haben in der Nacht zum Montag zwei junge Männer dabei beobachtet, wie sie an einem Schulzaun in Berlin-Mitte eine politische Botschaft hinterließen. Auch an der Hauswand prangten Schmierereien.