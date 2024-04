Ammoniak auf Betriebsgelände ausgelaufen Berliner Feuerwehr mit 50 Kräften in Treptow-Köpenick im Einsatz

Austretendes Ammoniak auf einem Betriebsgelände in Berlin-Bohnsdorf (Treptow-Köpenick) hat am Dienstag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien vor Ort, sagte ein Sprecher am Dienstagnachmittag.

Verletzte gebe es demnach nicht. Bislang bestehe keine Gefährdung für Anwohner. Einsatzkräfte prüften am Nachmittag laut Angaben des Feuerwehrsprechers, ob noch weitere Gefahrstoffe ausgetreten sein könnten. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. (dpa)