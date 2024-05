An Bushaltestelle in Berlin-Mitte 16-Jähriger will Mann Israel-Flagge entreißen und verletzt ihn

In Berlin-Mitte hat ein 16-Jähriger versucht, einem 43-jährigen Mann dessen Israel-Flagge zu entreißen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach nahm der Mann am Sonntagnachmittag zunächst an einer pro-israelischen Demonstration teil. An seiner Hand hatte er eine Israel-Flagge festgebunden. Auf dem Rückweg traf der Mann gegen 17.50 Uhr an einer Bushaltestelle am Potsdamer Platz auf den Jugendlichen. Polizeibeamte in Zivil beobachteten, wie der 16-Jährige versuchte, dem 43-Jährigen die Flagge zu entreißen, was ihm allerdings nicht gelang.

Der Mann stürzte dabei zu Boden. Der Jugendliche flüchtete in Richtung Leipziger Platz, wo ihn weitere Polizisten festnahmen. Der 43-Jährige erlitt Schürfwunden an beiden Händen, er lehnte eine medizinische Behandlung ab.

Einsatzkräfte brachten den Tatverdächtigen, der sich wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten muss, in einen Polizeigewahrsam. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der Jugendliche seiner zuständigen Jugendeinrichtung übergeben. Der Staatsschutz ermittelt. (Tsp)