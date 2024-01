An den Haaren gezogen und rassistisch beleidigt Mann attackiert Supermarktmitarbeiter in Berlin-Mitte

Am Mittwochabend soll es in einem Supermarkt im Berliner Bezirk Mitte zu einem mutmaßlich rassistischen Übergriff auf einen Marktangestellten gekommen sein. Dies teilte die Polizei Berlin am Donnerstag mit. Der 33-Angreifer wurde vorübergehend festgenommen.

Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 20.40 Uhr in dem Markt in der Friedrichstraße. Dort soll sich der 33-Jährige zuerst an der Kasse vorgedrängelt haben. Als der 21-jährige Kassierer ihn darauf ansprach, beleidigte der Mann ihn auf Englisch als „Affe“ und macht entsprechende Geräusche. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige dem Angestellten an den Haaren gezogen und in den Intimbereich gefasst haben.

Alarmierte Polizeikräfte brachten den Tatverdächtigen zu Identitätsfeststellung auf die Wache. In seinem Beutel stellten sie eine Axt sicher. Nun ermittelt der Staatsschutz.