An den Haaren über Bahnsteig geschleift Landeskriminalamt ermittelt gegen Berliner Polizisten – Zeugen gesucht

Ein Berliner Polizist soll bei einem Einsatz einen Mann an dessen Haaren mehrere Meter über den Boden gezogen haben. Nach dem Vorfall, der sich Mitte Mai am U-Bahnhof Hansaplatz in Mitte ereignet haben soll, ermittelt jetzt das Landeskriminalamt (LKA) und sucht nach Zeugen. Im Raum steht der Verdacht einer Körperverletzung im Amt, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.

Ausgangspunkt war demnach eine Identitätsfeststellung am Abend des 17. Mai. Ein 23-jähriger Mann habe bei einer Kontrolle in der U-Bahn demnach weder einen Fahrschein vorzeigen können, noch sich ausweisen wollen. Hinzugerufene Polizisten sollten die Kontrolleure der BVG daher bei der Feststellung der Personalien des Mannes unterstützen.

Laut Mitteilung der Polizei soll der 23-Jährige dabei erheblichen Widerstand geleistet haben. Die Einsatzkräfte hätten ihn aus diesem Grund zu Boden gebracht und gefesselt.

LKA prüft Disziplinarverfahren

Nach Feststellung der Identität des Mannes habe dieser den Bahnhof nicht verlassen wollen. Stattdessen habe er sich laut Polizei mit verschränkten Armen rücklings auf den Boden gelegt. Daraufhin habe der Polizist dem Mann in die Haare gegriffen und ihn an diesen mehrere Meter über den Bahnsteig geschleift.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall hat das für Beamtendelikte zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen. Dieses prüft, ob ein Disziplinarverfahren gegen den Beamten eingeleitet wird.

Die Ermittler suchen nach Zeugen des Vorfalls, der sich am 17. Mai zwischen 19 und 19.45 Uhr im U-Bahnhof Hansaplatz ereignet haben soll. Personen, die den Vorfall beobachtet, fotografiert oder gefilmt haben, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt zu melden. Auch weitere Hinweise zur Tat werden von den Ermittlern erbeten.

Hinweise nimmt das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes am Columbiadamm 4 in Tempelhof unter der Rufnummer 030-4664934103 oder per E-Mail an lka341@polizei.berlin.de entgegen. Zeuginnen und Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen. (Tsp)