Die Stiftung des ungarischstämmigen George Soros soll ihr Büro in Budapest schließen und stattdessen eine Filiale in Berlin eröffnen. Die österreichische Zeitung "Die Presse" berichtet am Donnerstag, dass der Umzug für den diesjährigen Sommer geplant sei.

Demnächst soll das Büro der Open Society Foundation nach Wien kommen, bevor es dann in die deutsche Hauptstadt verlagert wird.

Der US-Milliardär Soros unterstützt mit seinem Geld Bemühungen, liberale Werte und das Streben nach offenen Grenzen in Osteuropa stärker zu verankern. Er gilt als Kritiker von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán.

Mehr zum Thema Kampagne gegen Soros in Ungarn "Das erinnert an Europas dunkelste Stunden"

Orban hatte in seinem Wahlkampf eine massive Kampagne gegen Soros geführt. Bisher gibt es keine Reaktion von der ungarischen Regierung als Stellungnahme zu den Medienberichten. (Reuters)