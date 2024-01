Angebot gegen die Kälte Berliner Bibliotheken bleiben länger offen

Das neue Jahr hat frostig begonnen. Dieser Tage bewegen sich die Temperaturen meist im Minusbereich; wer nicht zwingend hinausmuss, bleibt da lieber in der schützenden Wärme des eigenen Zuhauses. Zahlreichen Menschen können das nicht: Mehrere Tausend Obdachlose leben auf den Straßen der Stadt. Wie hoch die Zahl genau ist, lässt sich nicht sagen. Die Schlafeinrichtungen der Wohlfahrten und Kältehilfe sind insbesondere im Winter überfüllt. Jetzt öffnen Bibliotheken länger, damit sich wohnlungslose Menschen dort wärmen können.

Das Programm „Netzwerk der Wärme“ bemüht sich schon länger darum, niedrigschwellige Hilfen anzubieten. Zahlreiche Kultureinrichtungen, Nachbarschaftsvereine, Unternehmen und andere Initiativen bieten Bedürftigen einen warmen Ort und oft auch Heißgetränke, Gespräche und Beratung an. Trotz des großen Bedarfs müssen Finanzierung und generelle Machbarkeit immer wieder sichergestellt werden.

Über den VÖBB Der VÖBB ist der Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins. Dazu gehören mehr als 80 Bibliotheken in der ganzen Stadt, darunter auch ein Dutzend mobile Bibliotheken und Schulbibliotheken in drei Bezirken.

Der Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins hat angekündigt, die 2023 erstmals angebotenen längeren Öffnungszeiten bis mindestens Ende Februar aufrechtzuerhalten. „28 öffentliche Bibliotheken bieten weiterhin längere Öffnungszeiten am Wochenende an. 14 dieser Orte stehen den Berlinerinnen und Berlinern in der kalten und dunklen Jahreszeit weiterhin sogar an Sonntagen mit ihrem vielfältigen Medien- und Informationsangebot als Aufenthaltsorte und für gemeinsame Lese- und Spielaktivitäten offen“, heißt es in der Mitteilung.

Die neu aufgelegte Erweiterung der Öffnungszeiten im Rahmen des Programms „Netzwerk der Wärme“ wird mit Geld aus dem Bibliotheksstärkungsfonds finanziert. Details zu den Standorten und weitere Informationen finden sich auf der Internetseite der Berliner Bibliotheken.