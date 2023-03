Angestellter mit Messer attackiert Polizei sucht Tankstellenräuber von Berlin-Steglitz

Die Polizei Berlin sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Mann, der in Berlin-Steglitz eine Tankstelle überfallen haben soll.

Am 10. Dezember 2022 – einem Sonnabend – betrat der Mann gegen 1.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle am Barnackufer, die laut Polizei zu dieser Zeit eigentlich nur über den Nachtschalter geöffnet war. Nach einiger Zeit forderte der 19-jährige Angestellte den Mann auf, den Verkaufsraum zu verlassen. Plötzlich attackierte ihn der Mann mit einer Bierflasche. Außerdem griff er zu einem Messer, das im Tresenbereich lag. Damit verletzte er den Angestellten am Arm.

Mit diesen Fotos fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Tankstellenräuber. © Polizei Berlin

Danach ging der mutmaßliche Räuber hinter den Kassentresen. Dort nahm er sich Geld und eine halbe Stange Zigaretten. Die inzwischen geschlossene Tür hinderte ihn zunächst an der Flucht. Mit einem Feuerlöscher schlug er auf sie ein, bis der Tankstellenmitarbeiter sie öffnete. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt.

Die Ermittler fragen:

Wer kennt den Mann und weiß, wer er ist und wo er sich für gewöhnlich aufhält?

Wer hat etwas beobachtet, das mit der Tat zusammenhängen könnte?

Hinweise nehmen Ermittler in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz entgegen sowie unter Telefon (030) 46 64-47 31 32, per E-Mail an dir4k31@polizei.berlin.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. (Tsp)

