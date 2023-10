Angriff in Berlin-Lichtenberg 18-Jähriger auf Drogen attackiert Mann auf der Straße mit einem Messer

In Berlin-Lichtenberg ist ein 18-Jähriger mit einem Messer auf einen Mann losgegangen.

Wie die Polizei mitteilte, gerieten die beiden Männer in der Nacht zu Montag auf dem Gehweg in der Frankfurter Allee zunächst in einen verbalen Streit. Dabei soll der 18-Jährige den 23-Jährigen mit einem Messer am Oberschenkel verletzt haben.

Ein 19-jähriger Zeuge, der bei dem Streit schlichten wollten, soll ebenfalls von dem 18-Jährigen mit dem Messer angegriffen worden sein, konnte aber ausweichen.

Rettungskräfte brachten den verletzten 23-Jährigen ins Krankenhaus, wo er operiert und stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht.

Beamte nahmen den Tatverdächtigen fest, der betrunken war und nach eigenen Angaben unter Drogen stand. Laut Polizei ergab ein Alkoholtest bei ihm einen Wert von fast einem Promille. Nach einer Blutentnahme wurde er wieder aus dem Gewahrsam entlassen. (Tsp)