Angriff in Berliner Tram Mann beschimpft, schlägt und bespuckt zwei Frauen – und verletzt Polizisten mit Kopfstoß

Ein bislang unbekannter Mann soll zwei Frauen in einer Tram in Berlin-Moabit angegriffen haben. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, waren die beiden 24- und 28-jährigen Frauen am Samstagabend an der Clara-Jaschke-Straße in die M10 eingestiegen und hatten sich in den vorderen Zugteil gesetzt. Der Mann soll aus dem hinteren Teil nach vorne zu ihnen gelaufen und sie beschimpft haben. Zudem soll der Mann der 28-Jährigen mehrfach ins Gesicht gespuckt haben.

Als die Frauen daraufhin versuchten, die Bahn zu verlassen, soll der Unbekannte die 28-Jährige von hinten festgehalten und geschlagen haben. Dabei sei sie gegen die Fahrerkabine der Tram geschleudert worden, hieß es. Die Frauen hätten dann die Polizei gerufen.

Den Angaben zufolge stieg der Mann danach aus der Bahn aus. An der Haltestelle trat er gegen mehrere Fahrräder. Die Polizeikräfte nahmen ihn fest und brachten ihn in Polizeigewahrsam. Dort soll er sich geweigert haben, seine Personalien mitzuteilen. Außerdem soll er Widerstand geleistet und einen der Polizisten mit einem Kopfstoß derart verletzt haben, dass dieser seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.

Auch die 28-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Gegen den Unbekannten wird jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. (Tsp)

Zur Startseite