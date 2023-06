Anklage der Berliner Staatsanwaltschaft 60-Jährige soll durch Betrug große Mengen Schmerzmittel erlangt haben

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat am Amtsgericht Tiergarten Anklage gegen eine 60-Jährige erhoben. Der Frau wird gewerbsmäßiger Betrug in Tateinheit mit Verschaffen von Betäubungsmitteln in 154 Fällen vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.

Demnach soll die Angeklagte in den Jahren 2021 und 2022 eine Vielzahl verschiedener Ärzte aufgesucht und vorgetäuscht haben, eine schmerztherapeutische Behandlung zu benötigen. So soll die 60-Jährige Rezepte erlangt haben, die sie eingelöst haben soll, um an das Schmerzmittel Oxycodon zu kommen.

Durch die Abrechnungen der Schmerzmittel über die Krankenkasse der Frau sei das Vorgehen schließlich aufgefallen. Dabei wurde auch deutlich, dass die monatlich zulässige Höchstmenge von 15.000 Milligramm stark überschritten wurde und zwischen 52.000 Milligramm und 92.000 Milligramm gelegen haben soll. Der Krankenkasse sei ein Schaden von rund 62.500 Euro entstanden.

Bei der Angeklagten könnte es sich den Angaben nach um eine Wiederholungstäterin handeln. Bereits im Mai 2021 wurde sie wegen 103 ähnlicher Taten zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. (Tsp)