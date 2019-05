Unbekannte haben auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee an der Herbert-Baum-Straße sieben Grabsteine umgeworfen und fünf Familiengräber beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, zeigte ein Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung am Freitag mehrere Sachbeschädigungen einzelner Gräber des Friedhofes an.

Wann sich die Tat genau ereigneten, ist jedoch noch unklar. Schon am Donnerstagnachmittag wurden laut Polizeisprecherin Beschädigungen festgestellt. Neben dem Umwerfen der Stelen wurden zudem eine Mauer beschädigt sowie Schalen umgeworfen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin führt die Ermittlungen. (Tsp)