Ein Model posiert vor dem Palast der Republik, eine ältere Frau steht vor der Berliner Mauer und zeigt das Peacezeichen; Schaulustige beobachten, wie diese Mauer aufgestellt wird - Stein für Stein - wohl kaum ahnend, wie sehr sie später ihr Leben bestimmen würde. Mit zwei Apps kann man zurück an diese geschichtsträchtigen Orte reisen, sehen, wie sie damals aussahen. Virtuell natürlich.

„Dein Handy wird zur Zeitmaschine“, sagt Anne-Sophie Panzer, die die Augmented-Reality-App „Tagesspiegel 89/19“ zusammen mit Stefan Marx entwickelt hat. Die beiden sind Gründer des Start-ups Zaubar. Auf interaktiven Touren durch die geteilte Stadt erkennt die App, wo sich der Nutzer befindet und blendet ein Originalfoto aus jener Zeit ein.

40 Orte in Berlin

Mauer, historische Gebäude und Persönlichkeiten sind dann genau dort im Handybildschirm zu sehen, wo sie sich befanden. So verschwimmt die Realität mit der Aufnahme zu Mauerzeiten. "Man bekommt ein faszinierendes Gefühl für die Geschichte des Ortes", sagt Marx.

In Berlin gibt es 40 solcher Orte mitsamt kurzer Informationen zum Foto zu entdecken, die meisten davon in Mitte. Am beeindruckendsten finde sie das Bild am Potsdamer Platz, sagt Panzer. Die App gebe einen Blick über das Niemandsland, dem sogenannten „Todesstreifen“ zwischen den beiden Grenzmauern. Durch die starke Bebauung sei von der Geschichte heute nichts mehr zu sehen.

Die „Tagesspiegel 8/19“-App hat noch eine zweite Funktion, bei der die Mauer oder verschiedene prominente Protagonisten maßstabsgetreu in den Raum eingeblendet werden, in dem man sich gerade befindet. So kann man erleben, wie ein Stück Mauer das eigene Wohnzimmer zerteilt – genauso, wie sie damals plötzlich das Leben von zahlreichen Berlinern zerteilte.

Ein Selfie mit David Hasselhoff

Es können aber auch Fotos Seite an Seite mit Erich Honecker und David Hasselhoff geknipst werden. Auch die App „MauAR Berlin“ arbeitet mit Augmented Reality und baut an fünf Orten in der Stadt die Grenze virtuell wieder auf. Dazu gibt es jeweils zweiminütige Mini-Hörspiele, in denen ein Protagonist aus Ost- beziehungsweise Westberlin aus der Zeit berichtet.

Endlich drüben. Die Menschen feiern den Einsturz der Mauer. Foto: Merit Schambach, CC BY-SA 3.0

Das Material dazu ist aus Gesprächen mit 15 Zeitzeugen entstanden, die das Produktionsteam im vergangenen Jahr führte. Besonders spannend finde er die Episode zum Ku'damm, erzählt Peter Kolski, der die App zusammen mit Kulturprojekte Berlin entwickelt hat.

Dort könne man eine Szene unmittelbar nach dem Mauerfall miterleben und sehen, wie die ersten Trabbis über die Westberliner Einkaufsmeile rollten. Auch am Alexanderplatz spielt eine Sequenz, dem Schauplatz einer der größten Demonstrationen der DDR. Er habe miterlebt, wie Menschen, die im November 1989 mit protestiert haben, Tränen in den Augen hatten, als sie durch die Technologie ihre Erlebnisse rekapitulierten, erzählt Kolski. „Das ist sehr, sehr schön.“

Die beiden Apps sind für Apple-Geräte ab dem iPhone 6S und neuer verfügbar. Wer kein passendes Gerät hat, kann sich die Bilder der Tagesspiegel-App auch in einer 360-Grad-Fotoserie online ansehen: Tagesspiegel.de/mauer-interaktiv