Attacke auf SUVs in Berlin-Zehlendorf Aktivisten lassen erneut Luft aus zahlreichen Autoreifen

In Berlin-Zehlendorf ist in der Nacht zu Donnerstag erneut Luft aus den Reifen zahlreicher SUVs gelassen worden. Wie bereits bei diversen früheren Aktionen bekannte sich auch bei diesem Mal die internationale Aktivistengruppe „The Tyre Extinguishers“ auf der Plattform X zu den Taten.

Der Berliner Polizei sind mehrere Fälle von Sachbeschädigungen durch Luftablassen der Reifen in Zehlendorf bekannt, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagvormittag auf Nachfrage. Es seien bereits Strafanzeigen im zweistelligen Bereich erstattet worden.

Die Polizei geht jedoch davon aus, dass es im Laufe des Tages noch mehr werden. Am Vormittag seien Beamte noch damit beschäftigt gewesen, alle Fälle aufzunehmen, sagte die Polizeisprecherin weiter.

Dieses Schreiben wird häufig an den betroffenen Fahrzeugen hinterlassen. (Archivbild) © Leserfoto

An mindestens einem Fahrzeug sei auch wieder ein Bekennerschreiben von „The Tyre Extinguishers“ hinterlassen worden. Wie bei vorangegangenen Aktionen richtet sich dieses an die Autobesitzer.

„Achtung – Ihr Spritfresser ist tödlich“, ist auf den Zetteln der Akivistengruppe zu lesen. „Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto.“ Das Ablassen der Luft aus den Reifen sei nötig, weil das „Herumfahren in städtischen Gebieten mit einem riesigen Fahrzeug“ enorme Folgen für andere habe.

Auf der Plattform X sprach die Gruppe von insgesamt 120 betroffenen SUVs. Erst Mitte Oktober war bei den Reifen zahlreicher Fahrzeuge in Zehlendorf die Luft aus den Reifen gelassen worden.

Immer wieder werden Reifen von SUVs in Berlin und anderen Städten plattgemacht. So bekannte sich „The Tyre Extinguishers“ etwa auch am 7. November zu entsprechenden Aktionen in Frohnau und Hermsdorf. Und auch in Potsdam standen diverse SUV-Fahrer zuletzt wieder vor platten Reifen.