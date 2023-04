Attacke in Berlin-Kreuzberg Jugendlicher tritt Mann bewusstlos – schwer verletzt

Ein junger Mann hat einem Fußgänger in Berlin-Kreuzberg ins Gesicht getreten und in schwer verletzt. Der Unbekannte war mit weiteren mutmaßlich Jugendlichen am Samstagabend in der Wiener Straße unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. An einem Spätkauf sprang er demnach plötzlich in die Luft und trat dem 48-Jähren ins Gesicht.

Der Mann ging zu Boden, schlug mit dem Kopf auf den Gehweg auf, wurde bewusstlos und blutete aus dem Mund. Der Angreifer und seine Begleiter flüchteten unerkannt. Passanten leisteten Erste Hilfe und stoppten eine Polizeistreife. Der Verletzte kam in eine Klinik. Der Grund für die Attacke war zunächst unklar. (dpa)

